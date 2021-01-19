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Мурманская область. Арктика (16+)19.01.21 11:00

«Верное направление» - найти средства и добиться лечения тяжелобольных детей

11 января при поддержке Общероссийского народного фронта начала работу благотворительная служба поиска медицинской помощи тяжелобольным детям «Верное направление». В четырёх пилотных регионах (Камчатском крае, Республике Башкортостан, Ульяновской и Новгородской областях), обратившись по телефону горячей линии 8-800-303-303-0 или на сайт vernap.ru, теперь можно ускорить решение таких порой неразрешимых для родителей больных детей вопросов, как получение направления на лечение, поиск необходимых для лечения средств, приближение самого момента оказания помощи.

Проект «Верное направление» создан людьми, которые однажды столкнувшись с болью таких семей, на практике исследовали алгоритмы получения нужной помощи. Автор идеи создания службы – генеральный директор АНО «Благотворительная служба поиска медицинской помощи» Антон Яремчук. «Ко многим из нас хоть раз обращались знакомые с просьбой помочь с лечением своих близких. Кто-то пытался, но не мог получить направление, кто-то находил варианты, но не имел средств на оплату лечения. В итоге, отработав в ручном режиме более 100 случаев, мы решили такую работу систематизировать», – рассказал Яремчук.

Эксперты будут бесплатно помогать родителям тяжелобольных детей получить направления на лечение за счет государства, благотворительных фондов и крупных компаний. Сложные случаи планируется вести до момента реального получения медицинской помощи.

«Это очень тяжёлый психологически труд, тем более его важность нельзя недооценить. За 7 дней коллеги приняли более 120 звонков, в работе уже 16 случаев, – сообщил заместитель руководителя Исполкома ОНФ Сергей Горбунов. – Регионы активно включились, помогают с информированием о появлении такой службы. ОНФ разместил информационные буклеты о «Верном направлении» в офисах МФЦ».

Проект поддержали Агентство стратегических инициатив, администрации пилотных регионов. Партнерами выступили группа компаний «VIRIDIAN», Фонд Росконгресс и Фонд «Контент».

Как сообщает пресс-служба ОНФ, сотрудники службы будут рассматривать обращения от граждан РФ – законных представителей ребенка. К поиску вариантов приступят после изучения медицинских документов, для обращения к благотворительным фондам по запросу могут потребоваться справки о финансовом состоянии.

Время работы горячей линии – с 10.00 до 19.00 в Республике Башкортостан, Ульяновской и Новгородской областях. С 9.00 до 18.00 в Камчатском крае.

Общероссийский народный фронт (ОНФ) – это общественное движение, созданное в мае 2011 г. по инициативе Президента РФ Владимира Путина, которое объединяет активных и неравнодушных жителей страны. Лидером движения является Владимир Путин. Главные задачи ОНФ - контроль за исполнением указов и поручений главы государства, борьба с коррупцией и расточительством, неэффективными тратами государственных средств, вопросы повышения качества жизни и защиты прав граждан.

Комментарии

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Последние комментарии

Андрей
17.01.21 23:34
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Антон
17.01.21 00:15
какое-то неправильное арктик-тв я смотрю, может быть? но 16 января в период с 20 до полуночи никакого фильма не увидел. только повторяющиеся блоки новостей. *** Уважаемый Антон! Мы проверили сегодн
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Юрий
13.01.21 12:40
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Комментарий к новости:В Мурманске пивной бар кто-то превратил в гей-клуб
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