Вернулись с каникул: зумеры разместили почти 150 тысяч резюме в начале осени

Молодёжь после летнего сезона активно выходит на рынок труда. По данным hh.ru, ведущей российской платформы онлайн-рекрутинга, ещё в августе 2025 года зумеры создали более 303 тысяч новых резюме, что на 11% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Более того, за первые недели сентября представители молодёжи разместили 148 тысяч резюме — почти половина от августовского объёма.

В августе наибольшее число резюме было размещено зумерами в сфере продаж и обслуживания клиентов — 50,7 тысячи, что на 11% больше, чем годом ранее. На втором месте оказались информационные технологии: 45,4 тысячи резюме (+25% к августу 2024 года). Далее следует рабочий персонал — 37,6 тысячи (+9%). Четвертое место занимает сфера домашнего и обслуживающего персонала — 35,6 тысячи резюме (+4%), а замыкает пятёрку транспорт и логистика — 30,4 тысячи резюме (+8%).

В первые недели сентября наибольшая активность зумеров сохраняется в тех же сферах, что и в августе. В каждой из них размещено уже почти больше половины резюме от уровня всего сентября прошлого года. Особенно выделяется сфера ИТ: здесь зумеры уже достигли 57% от прошлогоднего сентябрьского результата.

Какие профессии предпочитают зумеры

Начало осени закрепило августовский тренд: соискатели младше 30 лет чаще всего выбирают стартовые профессии с быстрым трудоустройством, но одновременно укрепляют интерес к ИТ и маркетингу как к перспективным и более высокооплачиваемым направлениям.

Так, в первые недели сентября в топ-10 профессий по доле созданных или обновленных зумерами резюме вошли: менеджеры по продажам и работе с клиентами (8%), администраторы и разработчики (по 4%). По 3% приходится на упаковщиков и комплектовщиков, операторов call-центров, официантов и барменов, а также на дизайнеров и художников. Замыкают десятку учителя и преподаватели, разнорабочие и маркетологи (по 2%).

Где зумеры ищут работу?

Основные центры активности молодых соискателей сосредоточены в крупнейших мегаполисах и развитых регионах. Наибольшая доля резюме зумеров в начале осени традиционно пришлась на Москву — 35% от общего числа. На втором месте находится Санкт-Петербург с 15%, далее следуют Московская область (7%) и Краснодарский край (6%). По 5% резюме приходится на Свердловскую область и Республику Татарстан.

Сколько хотят зарабатывать зумеры в России и по СЗФО?

Средняя ожидаемая зарплата молодых специалистов в России составляет 69,7 тысячи рублей, однако в ряде регионов этот показатель заметно выше. Самые высокие зарплатные ожидания сосредоточены в столичном регионе, а также в северных и дальневосточных субъектах. Лидирует Москва с медианой 95,6 тысячи рублей. Далее следуют Ямало-Ненецкий АО и Московская область (по 80,3 тысячи), а также Магаданская область и Чукотский АО (по 80 тысячи). В десятку вошли также Санкт-Петербург (79,2 тысячи), Сахалинская область (79,1 тысячи), Камчатский край (74,2 тысячи), Приморский край (70,2 тысячи) и Республика Татарстан (70,1 тысячи).

В СЗФО наибольшие зарплатные запросы (кроме Петербурга) наблюдаются также у зумеров из Ленобласти (68,7 тысячи рублей), Мурманской области (63,5 тысячи). А вот наиболее скромные запросы на зарплату у зумеров из Псковской, Архангельской, Новгородской области и Коми (наглядно на диаграмме).

Какие специалисты — самые «дорогие»?

Среди молодых специалистов самые высокие зарплатные ожидания зафиксированы на медицинских и технических позициях. Лидирует DevOps-инженер с медианной зарплатой 145 тысяч рублей. На втором месте – прораб, мастер СМР (126,4 тысячи рублей), третью позицию занимает менеджер/консультант по стратегии (122 тысячи рублей). В десятку также вошли: инженер ПНР — 120,1 тысячи рублей, продуктовый аналитик — 119,5 тысячи рублей, системный аналитик — 118,8 тысячи рублей, менеджер продукта — 115,4 тысячи рублей, методолог — 114,9 тысячи рублей и бизнес-аналитик — 114,8 тысячи рублей, геолог – 111,5 тысячи рублей.

«Мы видим, что молодые специалисты всё активнее выходят на рынок труда после летнего перерыва. Представители поколения Z готовы начинать карьеру со стартовых позиций, но при этом для них все более ценным становится профессиональный рост и развитие. Поэтому работодателям сегодня важно не только предлагать конкурентные условия на старте, но и выстраивать прозрачные траектории карьерного развития внутри компании. Это позволит удерживать молодых сотрудников, повышать их вовлеченность и отвечать на запрос поколения, которое стремится не просто быстро устроиться на работу, но и строить карьеру в перспективных сферах», — комментирует Мария Игнатова, директор по исследованиям hh.ru.