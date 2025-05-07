ТЕХНОЛОГИИ БУДУЩЕГО: ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОТЛЫ7 мая в 12.00 стартует «Диалог Победы Городов-Героев»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)07.05.25 09:30

Вернулся из дальнего похода: в Североморске торжественно встретили экипаж фрегата Северного флота «Адмирал Головко»

«В течение 186 суток вы успешно решали задачи военно-морского присутствия, стратегического сдерживания, обеспечения свободы судоходства - конвоирования российских судов, способствовали развитию международного военно-морского сотрудничества. Впервые в истории Российского Военно-морского флота корабль, совместно с фрегатом «Адмирал флота Советского Союза Горшков» и подводной лодкой «Новороссийск» успешно применили гиперзвуковое оружие по групповой морской цели в акватории Средиземного моря, чем подтвердили свою высокую боевую готовность. Венцом похода стало участие в двустороннем российско-египетском военно-морском учении «Мост Дружбы-2025», результаты которого высоко оценили руководители учения», - подчеркнул командующий Северным флотом вице-адмирал Константин Кабанцов на церемонии встречи корабля.

«Позади более 32 тысяч морских миль в акватории Баренцева, Норвежского, Северного и Средиземного морей, а также Атлантического океана. Последние полгода наши моряки выполняли задачи по конвоированию российских судов, принимали участие в международных учениях, демонстрируя высочайшую морскую выучку, профессионализм и пример истинного патриотизма. Гордимся вами! Добро пожаловать домой!», - поздравил глава ЗАТО г. Североморск Владимир Евменьков.

По традиции отличившимся морякам в этот день вручили награды, экипажу - жареного поросёнка от командования СФ и северную сёмгу - от администрации муниципалитета.

На территории военного городка корабль встречали оркестр, сослуживцы, родные и близкие моряков.

 

 

Фото (Лев ФЕДОСЕЕВ): https://citysever.ru/novostiq/17965-admiral-golovko-vernulsya-domoy/#news-gal-10

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Где в России вахтовикам заплатят самые высокие зарплаты? А также насколько конкурентны зарплаты в СЗФО? Аналитика hh.ru
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВМурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНА
-

Последние комментарии

Татьяна
05.05.25 13:31
Здравствуйте. А почему вы пишете, что Забег.РФ 19 мая, если он 24 мая? *** День добрый! Вы зашли на сообщение за 2024 год. В то время это мероприятие проходило 19 мая. И Вы правы, в этом году «За
Комментарий к новости:СПОРТИВНАЯ АФИША
Viktor Pavlov
04.05.25 08:59
Пояснили бы, а как они пролетели от Украины до Заполярья необнаруженными? Такое расстояние преодолеть бумажный самолётик не сможет...
Комментарий к новости:Над территорией Мурманской области сбили три украинских БПЛА
Kermit
25.04.25 21:36
Председатель Следственного комитета поручил доложить о ходе проверки по факту строительства торгового центра в Мурманской области В соцмедиа сообщается, что в городе Мурманске участок во дворе жило
Комментарий к новости:Платите 100 миллионов или останавливайте стройку!
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал мурманчанам, должен ли работодатель сократить рабочий день перед праздниками
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире16:15«Неизвестные сражения Великой Отечественной». Документальный фильм (16+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Средний размер пенсии в России к 1 января 2025 года составил 23175,17 рубля-PRO Валюту (16+)Доллар США укрепляется к основным мировым валютам-PRO Энергетику (18+)Котельную филиала АО «МЭС» «Мурманская теплосеть» в районе Абрам-Мыс полностью модернизируют-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 7 мая-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)Для дропперов готовят уголовную ответственность
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»