Вернулся из дальнего похода: в Североморске торжественно встретили экипаж фрегата Северного флота «Адмирал Головко»

«В течение 186 суток вы успешно решали задачи военно-морского присутствия, стратегического сдерживания, обеспечения свободы судоходства - конвоирования российских судов, способствовали развитию международного военно-морского сотрудничества. Впервые в истории Российского Военно-морского флота корабль, совместно с фрегатом «Адмирал флота Советского Союза Горшков» и подводной лодкой «Новороссийск» успешно применили гиперзвуковое оружие по групповой морской цели в акватории Средиземного моря, чем подтвердили свою высокую боевую готовность. Венцом похода стало участие в двустороннем российско-египетском военно-морском учении «Мост Дружбы-2025», результаты которого высоко оценили руководители учения», - подчеркнул командующий Северным флотом вице-адмирал Константин Кабанцов на церемонии встречи корабля.

«Позади более 32 тысяч морских миль в акватории Баренцева, Норвежского, Северного и Средиземного морей, а также Атлантического океана. Последние полгода наши моряки выполняли задачи по конвоированию российских судов, принимали участие в международных учениях, демонстрируя высочайшую морскую выучку, профессионализм и пример истинного патриотизма. Гордимся вами! Добро пожаловать домой!», - поздравил глава ЗАТО г. Североморск Владимир Евменьков.

По традиции отличившимся морякам в этот день вручили награды, экипажу - жареного поросёнка от командования СФ и северную сёмгу - от администрации муниципалитета.

На территории военного городка корабль встречали оркестр, сослуживцы, родные и близкие моряков.

Фото (Лев ФЕДОСЕЕВ): https://citysever.ru/novostiq/17965-admiral-golovko-vernulsya-domoy/#news-gal-10