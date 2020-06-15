Вернувшиеся из отпуска жители Кольского района смогут бесплатно сдать тест на CoViD-19. Без него выйти на работу будет нельзя

Сегодня глава администрации Кольского района Александр Лихолат провёл очередное заседание муниципального оперативного штаба по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции.

По последним данным регионального штаба по борьбе с коронавирусом, всего в Мурманской области выявлено 4011 инфицированных. Только за сутки вирус обнаружен у 65 человек. В лидерах - Мурманск, там уже зафиксировано 887 заболевших. В Кольском районе за сутки выявили шестерых зараженных, всего в муниципалитете вирус обнаружен у 74 жителей.

Общая динамика положительная, распространение инфекции замедлилось. В связи с этим, с сегодняшнего дня, ограничения, введенные в Междуречье из-за коронавируса, в том числе и на стройплощадке в Белокаменке, сняты. Убирается и КПП, который находился на въезде в населенный пункт. Транспорт будет проходить контроль только при заезде на территорию самой стройки.

При этом, по данным регионального Минздрава, на сегодняшний момент в регионе у 17 человек заболевание протекает в тяжёлой форме. Пять пациентов подключены к ИВЛ, трое из них — в крайне тяжёлом состоянии.

Жителям рекомендуется продолжать соблюдать масочный режим. Напомним, магазины, аптеки не обслуживают клиентов без средств индивидуальной защиты. Обязательны маски и в общественном транспорте.

По информации главного врача ГОБУЗ Кольская «ЦРБ» Бориса Гришко, в муниципалитете на домашней самоизоляции находятся 128 человек, среди них 13 детей. В обсерваторе посёлка Верхнетуломский карантин проходят 16 пациентов, ещё 93 изолированы в санатории «Лапландия».

На данный момент в стационаре КЦРБ лечатся 68 пациентов, поступивших с диагнозом COVID–19. В инфекционном отделении лежат ещё 14 человек. При этом больница готовится к увеличению мощностей. На днях в стационаре установят ещё 30 дополнительных коек.

Для жителей Кольского района вводится и бесплатное тестирование на коронавирус. Правда, пройти его смогут лишь те граждане, которые возвращаются из отпусков. У них есть два пути: или пройти добровольную 14 дневную домашнюю самоизоляцию, или сделать тест.

Процедура проста. Уведомить о своём возвращении с отпусков жители должны по телефонам региональной «горячей линии»: 8- 800-222-51-00 или 8(815-2) 39-99-99. Далее оперативный штаб передаст эту информацию в Кольскую ЦРБ. Специалисты оперативно выедут к отпускникам на дом и бесплатно сделают тест на CoViD-19. Результаты готовы будут примерно через три дня. Всё это время граждане, вернувшиеся с отпуска должны соблюдать режим самолизоляции.

На совещании также обсудили работу волонтёров, которые ежедневно оказывают помощь пожилым жителям района. Добровольцы уже обработали 198 заявок от пенсионеров старше 65 лет.

На сегодняшнее число в Кольском районе работает 10 детских садов, на их базе открыты 54 дежурные группы. Их посещает порядка 529 детей.

Занятия в школах закончились с 5 июня. С 15 числа этого месяца начнется выдача аттестатов.

С 3 августа в Кольском районе заработают детские оздоровительные лагеря. Ожидается, что в них отдохнёт 491 подросток.

Началась в районе и летняя кампания по трудоустройству подростков в возрасте от 14 до 18 лет. За три месяца подработать смогут порядка 289 подростков. 182 школьника будут трудиться на базе образовательных учреждений, остальных отправят помогать работникам УГХ г. Колы и местным управляющим компаниям.

В районе спадает паводок. Сегодня режим ограничения въезда будет снят в поселке Туманный. Уровень воды на водохранилищах Серебрянских ГЭС достиг своего пика и начал снижаться.

При этом тёплая погода приносит другие сюрпризы. В районе начались лесные пожары. Накануне возгорание произошло возле посёлка Верхнетуломский. Сейчас площадь пожара составляет почти 100 Га . Его пытаются локализовать десантники-пожарные. Они уже заброшены вертолётами к месту горения.

Ещё один вопрос оперативного штаба касался жителей Колы. Ремонт рухнувшего железнодорожного моста в районе посёлка Молочный планируют завершить к октябрю, уже 23 июня в городе заработает резервная железнодорожная ветка. Через районный центр в Мурманск пойдут грузовые составы.

Чтобы минимизировать дискомфорт жителей Колы, руководство Октябрьского участка железной дороги пообещало использовать на черте города более современные и соответственно менее шумные тепловозы. Заменят в районном центре и рельсы. «Бесшовная» технология укладки также снизит уровень децибел от проходящих поездов. Эти работы должны завершить уже к 18 июня.

Начинаются и работы по обустройству нового светофорного объекта на пересечении проспектов Защитников Заполярья и Миронова. Комплекс, который будет включать в себя два пешеходных перехода, заработает к 22 июня. Перебежать железную дорогу в неположенном месте не удастся. Вдоль ветки установят ограждение, сообщает администрация Кольского района.