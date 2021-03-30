Вертолёт доставит продовольствие в Островной 31 марта

Из-за задержки в пути теплохода «Клавдия Еланская», связанной с тяжёлой ледовой обстановкой в Белом море, 31 марта в 10 часов в Островной вылетит вертолёт. Из Мурманска планируется доставить до 2 тонн продовольствия из перечня социально значимых товаров: прежде всего – фрукты и овощи, а также молочные продукты.

Обратный рейс из Островного запланирован также на 31 марта. Вертолёт полетит с полной загрузкой (пассажиры).

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области совместно с муниципальным образованием держит ситуацию на контроле. Запасной вариант доставки продовольствия жителям Островного ранее прорабатывался ведомством.