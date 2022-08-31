Вертолётчики армии ВВС и ПВО Северного флота отработали комплекс плановых полётов

Экипажи авиационной эскадрильи вертолётов Ми-8 выполнили комплекс упражнений в ходе плановых полётов над районами Кольского полуострова.

Во время полётов вертолётчиками были многократно отработаны упражнения по самостоятельному подбору площадки в труднодоступной местности, пилотирование и посадка вертолёта с одним выключенным двигателем. Также экипажи Ми-8 выполнили контрольные полёты по маршруту: аэродромы Североморск-2 – Североморск-1.

Полёты совершались в дневное и ночное время в сложных метеоусловиях. Всего в лётных сменах было задействовано более 10 экипажей.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, Ми-8 является многоцелевым вертолетом и выпускается в нескольких модификациях. Он предназначен для транспортировки личного состава, а также различных грузов внутри кабины и на внешней подвеске. Ми-8 могут применяться, в том числе, и для проведения спасательных операций, доставки групп десанта или спецподразделений, а также нести на себе различное вооружение.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12436330@egNews