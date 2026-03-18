Вертолётчики Северного флота обнаружили и уничтожили субмарину условного противника в Баренцевом море

Во время лётно-тактического учения вертолётчики выполнили полный цикл противолодочных действий. На начальном этапе экипажи осуществили поиск субмарины с применением штатных радиолокационных и гидроакустических средств.

Экипажи противолодочных вертолётов Ка-27М из состава отдельного корабельного противолодочного вертолётного полка смешанного авиационного корпуса Северного флота отработали поиск, обнаружение и уничтожение субмарины условного противника в Баренцевом море.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, для создания гидроакустического поля и обнаружения подводной цели лётчики выполнили сбрасывание радиогидроакустических буёв (РГБ), каждый из которых способен прослушивать толщу воды в радиусе нескольких километров. Кроме того, для более точного определения координат и классификации цели использовалась опускаемая гидроакустическая станция (ГАС), которая позволяет эффективно обнаруживать подводные объекты на различных глубинах.

После подтверждения координат и классификации цели как подводной лодки условного противника экипажи выполнили условно-тактическое торпедирование цели.

В роли подводного «оппонента» выступила одна из атомных подводных лодок Северного флота, которая маневрировала на различных глубинах.

Подобные учения проводятся в соответствии с планом боевой подготовки и направлены на поддержание высокой профессиональной выучки лётного состава и совершенствование навыков противолодочной подготовки в сложных условиях Заполярья.

