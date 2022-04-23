Вертолётчики Северного флота отработали ночные посадки на палубу корабля в Баренцевом море

Экипажи противолодочных и поисково-спасательных вертолётов Ка-27 отдельного корабельного противолодочного вертолётного полка Северного флота отработали посадки на палубу фрегата «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» в Баренцевом море.

Тренировки проходили в тёмное время суток для подготовки экипажей к ночным полётам над морем и посадкам на палубу корабля.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, в дневное время вертолётчики совершили облёт большого противолодочного корабля «Адмирал Левченко», который вышел в море для выполнения плановых задач боевой подготовки, а также проверки вооружения и технических систем после восстановления технической готовности.

Днём ранее шесть экипажей Ка-27 совершенствовали навыки посадки на палубу большого противолодочного корабля «Североморск».

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12418482@egNews