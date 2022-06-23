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Мурманская область. Арктика (16+)23.06.22 09:30

Вертолётчики Северного флота отработали поиск подводной лодки условного противника в Баренцевом море

Лётчики отдельного корабельного противолодочного вертолётного полка Северного флота провели плановое лётно-тактическое учение по поиску подводной лодки условного противника в полигонах боевой подготовки флота в Баренцевом море. Противодействие вертолётчикам оказывал экипаж дизель-электрической подводной лодки «Калуга» соединения Кольской флотилии разнородных сил, задачей которого было скрытно действовать в заданном районе.

В учении по поиску подводной лодки приняли участие четыре экипажа противолодочных вертолётов Ка-27. Они отработали вылет в район выполнения поставленных задач и тактику совместного поиска подводной лодки с помощью опускаемой гидроакустической станции.

В ходе лётного тактического учения вертолётчики успешно выполнили поставленные задачи, обнаружили и условно уничтожили подводную лодку, обозначив применение по ней авиационной противолодочной торпеды.

Полёты были проведены в благоприятных гидрометеорологических условиях, отмечает пресс-служба Северного флота

 

 

 

 

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12426143@egNews

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