Вертолётчики Северного флота отработали посадки на БПК «Североморск» в море

Экипажи противолодочных и поисково-спасательных вертолётов Ка-27 отдельного корабельного противолодочного вертолётного полка Северного флота отработали посадки на палубу большого противолодочного корабля «Североморск» в Баренцевом море.

Тренировки были проведены на ходу корабля. В учебных полётах приняли участие шесть экипажей. Они отработали заходы на посадку на вертолётную площадку, а также взлёты с неё.

После тренировки вертолёты прибыли на аэродром базирования, а большой противолодочный корабль «Североморск» вернулся в главную базу Северного флота, сообщает пресс-служба СФ.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12418306@egNews