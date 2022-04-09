Вертолётчики Северного флота отработали посадки на палубу противолодочного корабля в Кольском заливе

Dtiity Вот ведь! Обещали сначала, что откроется 1 сентября 2021, потом зуб давали, что 2022. А теперь "Мы будем контролировать , чтобы учащиеся СМОГЛИ продолжить образовательный процесс 1 сентября 2023 года Комментарий к новости: В Мурманске продолжается реконструкция здания одного из старейших образовательных учреждений областного центра – школы №1

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