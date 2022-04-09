Вертолётчики Северного флота отработали посадки на палубу противолодочного корабля в Кольском заливе
Экипажи корабельных вертолётов Ка-27 армии ВВС и ПВО Северного флота отработали в Кольском заливе посадки на палубу большого противолодочного корабля «Североморск».
Большой противолодочный корабль «Североморск» накануне, 8 апреля, занял место якорной стоянки на рейде главной базы Северного флота города Североморска в Кольском заливе.
В ходе лётной смены 6 экипажей корабельных вертолётов Ка-27 выполнили около 20 посадок на вертолётную площадку большого противолодочного корабля на стопе.
Вертолётчики также провели облёты БПК «Североморск» с целью проверки его радиотехнического вооружения, комплексов противовоздушной обороны, систем связи и управления авиацией, сообщает пресс-служба Северного флота.
Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12416749@egNews