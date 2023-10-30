Вертолётчики Северного флота отработали посадку на палубу большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков»

Экипажи корабельных вертолётов Ка-27 армии ВВС и ПВО Северного флота отработали в Баренцевом море посадку на палубу большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков».

В ходе дневной лётной смены 5 экипажей корабельных вертолётов Ка-27 выполнили посадки на вертолётную площадку корабля.

В ходе отработки посадок и взлётов с борта большого противолодочного корабля экипажи вертолётов показали высокое мастерство и способность грамотно анализировать информацию, поступающую от навигационных устройств вертолёта и корабля.

Всего выполнено более 10 посадок на палубу корабля.

Как сообщает пресс-служба СФ, полёты проходили по установленному маршруту над акваториями морских полигонов Северного флота в Баренцевом море.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12483343@egNews