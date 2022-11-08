Вертолётчики Северного флота отработали посадку на палубу тяжёлого атомного ракетного крейсера в Баренцевом море

Экипажи корабельных вертолётов Ка-27 армии ВВС и ПВО Северного флота отработали в Баренцевом море посадку на палубу тяжёлого атомного ракетного крейсера (ТАРКР) «Пётр Великий».

В ходе дневной летной смены пять экипажей вертолётов Ка-27 выполняли посадки на вертолётную площадку крейсера на ходу.

Под контролем опытных лётчиков самостоятельную посадку и взлёт с вертолётной площадки ТАРКР «Пётр Великий» произвёл и молодой пилот вертолёта.

Как сообщает пресс-служба СФ, в хоте отработки посадок и взлётов с борта крейсера экипажи вертолётов показали высокое мастерство и способность грамотно анализировать информацию, поступающую от навигационных устройств вертолёта и корабля.

Всего выполнено более 10 посадок на палубу ТАРКР.

Полёты проходили по установленному маршруту над акваториями морских полигонов Северного флота в Баренцевом море.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12444547@egNews