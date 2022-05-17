Вертолётчики Северного флота отработали стрельбу и бомбометание по морским целям

Экипажи вертолётов палубного базирования Ка-27 и Ка-29 отработали стрельбу неуправляемыми авиационными ракетами и бомбометание на полигоне армии ВВС и ПВО Северного флота Лумбовский на побережье Кольского полуострова в горле Белого моря. Учебно-боевое применение вертолётов состоялось в рамках летно-тактического учения отдельного корабельного вертолетного противолодочного полка.

В полётах на полигон приняли участие несколько вертолётных экипажей штурмового корабельного вертолёта Ка-29 и противолодочного Ка-27. Экипаж штурмового вертолёта отработал стрельбу ракетами и авиационной пушкой по надводной цели, имитирующей надводный корабль противника. Вертолётчики-противолодочники выполнили бомбометание по району нахождения условной подводной лодки противника.

По результатам стрельбы и бомбометания было отмечено успешное поражение целей. Также вертолётчики отработали дозаправку на полигоне Лумбовский и полёт по маршруту над безориентирной местностью, сообщает пресс-служба Северного флота.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12422093@egNews