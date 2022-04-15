Вертолётчики Северного флота отработали учебный поиск подводных лодок

В рамках плановых контрольных проверок боевой подготовки авиационных частей армии ВВС и ПВО Северного флота за зимний период обучения вертолёты Ка-27М отдельного корабельного противолодочного вертолётного полка провели учение по поиску подводных лодок условного противника в акватории Баренцева моря.

В ходе лётной смены два экипажа вертолётов осуществили поиск, классификацию, расчет параметров движения с помощью опускаемой гидроакустической станции, а также выполнили условное поражение подводного противника авиационными противолодочным оружием.

В учении также принял участие экипаж подводной лодки Северного флота, которая маневрировала на различных глубинах в морских полигонах боевой подготовки.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, учебный полёт на поиск подводной лодки продолжался более 5 часов. После выполнения поставленных задач вертолётчики вернулись на свой аэродром базирования в Мурманской области.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12417366@egNews