Вертолётчики Северного флота выполнили полёты над Кольским полуостровом и Баренцевым морем

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, экипажи корабельных вертолётов Ка-27 армии ВВС и ПВО Северного флота выполнили полёты над Кольским полуостровом и Баренцевым морем.

В полётах были задействованы шесть противолодочных вертолётов Ка-27. Экипажи совершенствовали навыки пилотирования на различных высотах над сушей и морем. Они выполнили полётные задания на слётанность экипажей.

Также экипажи вертолётов Ка-27 отработали комплекс мероприятий по визуальному, радиолокационному и магнитометрическому поиску подводных лодок с использованием штатного радиотехнического оборудования и бортовой гидроакустической станции.

Мероприятию предшествовала тщательная подготовка инженерно-технического состава, наземных служб и специалистов к обеспечению полётов.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, Ка-27 является основным вертолётом морской авиации ВМФ России. Он выпускается в двух модификациях: противолодочной – Ка-27ПЛ и поисково-спасательной – Ка-27ПС.

Вертолёты Ка-27 способны вести поиск и спасение терпящих бедствие на море экипажей летательных аппаратов, кораблей и судов, а также выполнять транспортные задачи по обеспечению действий корабельных группировок.

Противолодочная версия предназначена для поиска, обнаружения, слежения и поражения подводных лодок противника.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12403295@egNews