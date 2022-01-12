Вертолётчики Северного флота выполнили посадки на палубу фрегата в Баренцевом море

11 января экипажи корабельных вертолётов Ка-27 армии ВВС и ПВО Северного флота отработали в Баренцевом море посадки на палубу фрегата «Адмирал Касатонов», находящегося во флотских полигонах боевой подготовки в Баренцевом море.

В ходе лётной смены было задействовано пять корабельных вертолётов Ка-27, экипажи корабельных вертолётов совершили 29 посадок на корабль в дрейфе и на ходу, часть из которых – в темное время суток.

Кроме того, вертолётчики провели облёты фрегата «Адмирал Касатонов» с целью проверки его радиотехнического вооружения, комплексов противовоздушной обороны, систем связи и управления авиацией.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, в рамках учебно-тренировочных полетов, наряду с посадками на палубу, вертолетчики отработали тактические приемы поиска и слежения за подводными лодками условного противника.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12402984@egNews