Вертолётчики СФ выполнили практическое применение авиационных средств поражения на одном из полигонов в Мурманской области
В рамках планового лётно-тактического учения экипажи транспортно-боевых вертолётов Ми-8 отдельного вертолётного полка смешанного авиационного корпуса Северного флота выполнили практическое применение авиационных средств поражения на одном из полигонов в Мурманской области.
В ходе учения экипажи осуществили практическое бомбометание по наземным целям, имитирующим опорный пункт и легкобронированную технику противника.
Как сообщает пресс-служба Северного флота, средствами объективного контроля зафиксировано полное уничтожение всех назначенных целей.
