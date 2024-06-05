Вертолётчики смешанного авиационного корпуса Северного флота выполнили боевые стрельбы на полигоне Аллуайв
Экипажи отдельного корабельного противолодочного вертолётного полка Северного флота выполнили комплекс мероприятий по боевому применению на полигоне Аллуайв на Кольском полуострове.
В ходе отработки мероприятий боевой подготовки вертолёты Ка-29 выполнили боевые стрельбы по наземным целям, имитирующим живую силу и технику противника. На специально подготовленном полигоне стрельба велась 80-мм неуправляемыми реактивными снарядами, а также спаренными авиационными пушками калибра 23-мм.
В процессе учебно-тренировочных полётов экипажи активно применяют опыт и практику полученные в ходе проведения специальной военной операции. Одним из элементов подготовки является противодействие безэкипажным катерам противника, а также поиск и уничтожение диверсионно-разведывательных групп, действующих вдоль морского побережья.
Как сообщает пресс-служба Северного флота, вертолётчики Северного флота активно применяют знания и опыт при обучении молодых экипажей и поддерживают высокий уровень боеготовности полка.
Корабельный транспортно-боевой вертолёт Ка-29 способен выполнять задачи по десантированию морской пехоты, ее огневой поддержке, а также транспортировки личного состава и боевой техники.
Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12515600@egNews