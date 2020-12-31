Вертолётная площадка для санавиации построена в Ковдоре

Вертолётная площадка для санитарной авиации построена в Ковдоре в рамках реализации национального проекта «Здоровье». Сборно-разборная конструкция предназначена для эпизодических взлётов-посадок вертолётов. Площадка укомплектована мачтой, ветроуказателем и переносными навигационными огнями. Стоимость объекта – порядка 3,6 млн рублей.

Ковдор – отдаленный моногород в Мурманской области. В нём есть больница, однако, в случае, требующем экстренного применения высокотехнологичной помощи, пациентов доставляют вертолётом санитарной авиации в другие медицинские учреждения.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, наличие вертолётной площадки – требование авиационной безопасности. До её ввода в эксплуатацию воздушные средства санавиации приземлялись на стадион. По словам медиков, это создавало определенные трудности: прошлой зимой, приземлившись на неочищенный от снега стадион, вертолёт сильно накренился и едва не задел лопастью землю. Теперь транспортировка пациентов будет осуществляться безопасно и оперативно.