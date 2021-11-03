В Мурманске откроются два уличных кинотеатраВертолётную площадку в Мурманске построит новый резидент Арктической зоны РФ
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Мурманская область. Арктика (16+)03.11.21 14:00

Вертолётную площадку в Мурманске построит новый резидент Арктической зоны РФ

В Мурманской области ещё одна компания получила статус резидента Арктической зоны РФ. Административные и налоговые преференции стали доступны ООО «Развитие Арктики».

«Инвестиционный проект компании предусматривает строительство в Мурманске вертолетной площадки для воздушных судов типа МИ-8, МИ-26. Новая вертолетная площадка позволит совершать до 180 рейсов в месяц и обеспечить жителей и организации региона транспортными услугами вертолётных авиаперевозок», – пояснила заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова.

Инвестиции в проект составляют 17 миллионов рублей. Будет создано 5 новых рабочих мест. Согласно бизнес-плану, срок реализации проекта – конец 2023 года.

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, статус резидента АЗ РФ в Мурманской области получили уже 85 проектов. Подробнее ознакомиться с условиями и подать документы можно через электронный кабинет на инвестиционном портале Арктической зоны России.

 

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Последние комментарии

Николай
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А где эти участки? *** Перечень участков можно посмотреть на сайте Мурманскстата: https://murmanskstat.gks.ru/folder/138886 Редакция.
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макс
27.10.21 00:49
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Евгений
24.10.21 01:09
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