Вертолётную площадку в Мурманске построит новый резидент Арктической зоны РФ

В Мурманской области ещё одна компания получила статус резидента Арктической зоны РФ. Административные и налоговые преференции стали доступны ООО «Развитие Арктики».

«Инвестиционный проект компании предусматривает строительство в Мурманске вертолетной площадки для воздушных судов типа МИ-8, МИ-26. Новая вертолетная площадка позволит совершать до 180 рейсов в месяц и обеспечить жителей и организации региона транспортными услугами вертолётных авиаперевозок», – пояснила заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова.

Инвестиции в проект составляют 17 миллионов рублей. Будет создано 5 новых рабочих мест. Согласно бизнес-плану, срок реализации проекта – конец 2023 года.

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, статус резидента АЗ РФ в Мурманской области получили уже 85 проектов. Подробнее ознакомиться с условиями и подать документы можно через электронный кабинет на инвестиционном портале Арктической зоны России.