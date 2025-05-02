Верящих в глобальное потепление становится больше

Растёт число россиян, признающих процесс глобального потепления, причём 6 из 10 считают основной причиной климатических изменений деятельность человека. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

За последние четыре года число россиян, признающих глобальное потепление, выросло с 51% до 55%. Среди женщин таких больше, чем среди мужчин (61% против 49% соответственно).

Молодёжь верит в изменение климата чаще старшего поколения (61% среди респондентов до 35 лет против 48% среди тех, кто старше 45).

Каждый четвертый (24%) не верит в глобальное потепление, каждый пятый затруднился (21%) обозначить своё мнение: «Мошенничество капиталистов»; «Планета на протяжении своего существования меняет циклы, человек влияет на это лишь в рамках погрешности. Раздутая проблема глобального потепления направлена только на то, чтобы зарабатывать на ней деньги»; «Это все мифы и байки учёных».

6 из 10 россиян считают основной причиной климатических изменений деятельность человека, 27% — естественные процессы. Женщины чаще мужчин винят антропогенное влияние (72% против 47%). Больше сторонников данного мнения среди молодёжи до 35 лет (63% против 57% среди тех, кому больше 45 лет). Респонденты отмечают: «Слишком много факторов для однозначного ответа, но человек сильно ударил по планете»; «Климат меняется, а текущие изменения — последствия деятельности человечества».

Время проведения опроса: 10 февраля — 25 апреля 2025 года.