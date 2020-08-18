Весь набор решений, принятых нами, позволил не уронить экономику региона, сохранить крупнейших налогоплательщиков и улучшить благосостояние предпринимателей и северян - Андрей Чибис

Губернатор Мурманской области на пресс-конференции рассказал о региональных управленческих решениях по стабилизации экономической и социальной жизни Заполярья в период пандемии COVID-19. Мероприятие прошло в онлайн-формате.

В Мурманской области реализуется широкий спектр мер поддержки населения и субъектов малого и среднего предпринимательства. Среди них – губернаторские стартапы, организация временных общественно полезных работ, трудоустройство подростков, единовременные выплаты потерявшим работу и антикризисные займы для субъектов малого и среднего предпринимательства.

«Мы увидели новые возможности эффективнее выстроить работу, новые возможности оказания государственных услуг. Одна из ключевых задач – не остановить наши крупные предприятия, сохранить ключевых налогоплательщиков. Очень тяжёлым вызовом стала гигантская стройплощадка в Белокаменке. Но мы разработали нужные регламенты и не остановили работу. Для предпринимателей минимизирован весь набор налогов, предоставляется финансовая поддержка на развитие проектов, на выплату заработной платы. Запуск общественных работ, выплата северного МРОТ, трудоустройство подростков – планируем сохранить эту практику как гибкий инструмент создания рабочих мест. Весь набор решений, принятых нами, позволил не уронить экономику региона, сохранить крупнейших налогоплательщиков и улучшить благосостояние предпринимателей и северян. Кроме того, мы предоставляем государственные услуги и справки дистанционно, – рассказал в ходе конференции Андрей Чибис. – В регионе запущено онлайн-приложение по мониторингу состояния здоровья северян, работает инструмент обратной связи Whatsupp-приемная – более 1,5 тысячи сообщений получено за последний месяц. Всё это помогает эффективнее выстраивать работу амбулаторному медицинскому звену, когда загрузка стала высокой, анализировать состояние пациентов и выявлять тех, кто в зоне риска. Настоящий стресс-тест прошла система образования – это и скорость интернета, и отсутствие оборудования. Но мы также решили все вопросы. В новом учебном году в большинстве школ обучение по субботам будет идти в дистанционном формате, чтобы сохранить возможность на выходные детям выехать из города или оставались дома. Решение принималось в формате дискуссий с педагогами и родителями. Все эффективные практики, делающие взаимодействие удобнее, планируем сохранить и после пандемии – это оперативная обратная связь через онлайн-сервисы по работе медицинской службы, мобильное приложение по диагностике и возможность дистанционного получения услуг и нужных справок».

Более 2 тысяч человек воспользовались возможностью трудоустройства на временные общественно полезные работы, организованные в муниципалитетах Мурманской области совместно с работодателями. Среди них благоустройство и озеленение территорий, ремонтные и погрузо-разгрузочные работы, уборка помещений и лестничных площадок в жилых домах.

Финансирование программы осуществляется из резервного фонда правительства региона: работодателям компенсируют средства на выплату зарплаты, отчисления страховых взносов на обязательное пенсионное и медицинское страхование в соответствии с законодательством Российской Федерации. Заработок за полный рабочий месяц составляет 18195 рублей и при наличии всех региональных «полярок» превышает 36 тысяч рублей. Всего на организацию временных общественно полезных работ за 3 месяца, прошедших с начала программы, направлено более 122 млн рублей. Программа будет действовать до конца августа.

Тем, кто в результате пандемии потерял работу была выплачена единовременная разовая выплата в размере «северного» минимального размера оплаты труда – 27899 рублей. Всего такую выплату получили 3039 северян.

В Мурманской области сохранили возможность временного трудоустройства на лето для подростков – в программе участвуют более 4600 юных северян. Особое внимание уделяется детям, состоящим на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних, детям-сиротам, и проживающим в неполных и многодетных семьях. За месяц подросток может заработать 27899 рублей, а также получить материальную поддержку 2100 рублей в месяц за фактически отработанное время.

Действенность применяемых в Мурманской области мер поддержки показывает уровень зарегистрированной безработицы, который с июня 2020 года, когда он составлял 2,6% рабочей силы, вырос весьма незначительно и в настоящее время составляет 2,8%.

В сложный период для субъектов МСП региональное правительство запустило «Губернаторский стартап» в рамках которого на развитие собственных проектов на конкурсной основе можно получить до 1 млн рублей. Первый конкурс завершился в мае, финансовую поддержку получили 19 предпринимателей на общую сумму 13,97 млн рублей. Среди победивших – проекты по производству антисептических и защитных медицинских средств, изготовлению мебели, дополнительному образованию с использованием онлайн-технологий, организации прачечной и другие проекты. Учитывая востребованность стартапа, было принято решение о выделении дополнительного финансирования на проведение второго конкурсного отбора – приём заявок идет сейчас, уже заявились 12 конкурсантов.

В регионе действует сокращенная ставка налога по упрощенной системе налогообложения, она снижена с 6% до 1% для тех, кто платит налог с дохода, и с 15% до 5% для тех, кто платит налог с суммы дохода за вычетом расходов. Эти меры поддержки будут действовать в течение трех лет.

4433 предпринимателя получили компенсацию затрат, связанных с оплатой заработной платы сотрудникам, единовременно в размере 1 МРОТ (27 899 руб.) на сотрудника, но не более 5 МРОТ на субъект МСП. Объём предоставленной поддержки составил 186,9 млн рублей.

Кроме того в Мурманской области идёт выдача «антикризисных займов» в размере до 1 млн рублей на 2 года под 1% годовых субъектам МСП, работающим в сферах деятельности, наиболее пострадавших от коронавирусной инфекции. К настоящему моменту их получили 174 субъекта на общую сумму 162,8 млн рублей, сообщает региональное Министерство информационной политики.