Весь уголь через порт «Лавна», в Мурманске огромный спрос на судоремонт: на рабочей встрече обсудили вопросы реализации ключевых арктических проектов

11 октября губернатор Мурманской области Андрей Чибис провёл рабочую встречу с генеральным директором Государственной транспортной лизинговой компании Михаилом Парневым. Центральными темами встречи стали реализация стратегических инфраструктурных проектов, определяющих развитие не только региона, но и всей Арктической зоны России.

Главным вопросом стало создание в Мурманской области современного судоремонтного предприятия кластерного типа на территории угольной базы АО «ММТП». Проект, включенный в мастер-план развития Мурманской агломерации, разработанный по поручению Президента России Владимира Путина, направлен на обеспечение безопасного судоходства в Арктике.

«Сейчас идёт объединение необходимых для проекта объектов – причалов и земельных участков. Специалисты рассчитывают экономику проекта и уточняют его концепцию. Учитывая огромный спрос на судоремонт и дальнейшие перспективы развития, мы надеемся, что этот проект будет также надлежащим образом реализован. Безусловно, порт «Лавна» – это наш ключевой проект. Мощный и суперсовременный», — отметил губернатор.

Также на повестке — эффективное взаимодействие региона и ГТЛК в сфере беспилотных летательных аппаратов. Глава региона отметил, что эта технология активно и успешно применяется в рамках национальных проектов для решения таких практических задач, как мониторинг лесных пожаров и регистрация недвижимого имущества.

Стороны договорились о продолжении тесного взаимодействия для успешной и своевременной реализации обоих проектов, имеющих общегосударственное значение.

«Что касается «Лавны», то наша ключевая задача — выйти на проектную мощность по перевалке угля в 2026 году. В этом контексте особую важность приобретает вопрос консолидации всего угля в рамках одного порта. Мы считаем, что без вашей помощи нам эту задачу не решить. В идеале, мы бы хотели, чтобы весь уголь, который сегодня идёт через Мурманск, был переведён через «Лавну». Это было бы правильно со всех точек зрения, включая, что особенно важно, экологическую», – сказал Михаил Парнев.

Напомним, на сегодняшний день проект «Лавна» готов на 95%, в строительстве задействованы почти тысяча специалистов и более 60 единиц техники.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/555025/#&gid=1&pid=1Министерство информационной политики Мурманской области /