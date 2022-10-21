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Мурманская область. Арктика (16+)21.10.22 15:30

«Весёлые старты» организовали на обновлённом пришкольном стадионе в Ленинском округе Мурманска

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, вчера глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин посетил гимназию №9, где отремонтирован стадион.

— Мурманск — спортивный город. И конечно, это должно начинаться с самого детства, поэтому поддержка и развитие массового детского спорта — один из наших главных приоритетов, — подчеркнул Юрий Сердечкин. — Закончили всю работу на территории гимназии №9. Обустроили прекрасное футбольное поле, беговые дорожки, спортивную зону. В текущем году также закончили работы по устройству беговых дорожек и футбольного поля на территории школы №11 и установили универсальную спортивную площадку с искусственным покрытием у школы №31. Мы, безусловно, продолжим эту работу, будем создавать всё больше таких мест, куда дети смогут приходить и заниматься.

Гимназисты смогли опробовать новое спортивное пространство. На стадионе прошли «Весёлые старты», эстафеты, а также был сыгран показательный матч по футболу.

В гимназии №9 действует школьный спортивный клуб «Олимпийские надежды», участниками которого являются 150 школьников. В октябре этого года ребята заняли первое место в соревнованиях на Кубок губернатора Мурманской области по тэг-регби и второе место по мини-футболу среди юношеских команд.

 

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=23556&page=1

 

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