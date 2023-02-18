«Весёлый колокольчик»: более ста юных вокалистов приняли участие в городском вокальном конкурсе

Сегодня в концертном зале Детской школы искусств №4 города Мурманска состоялся XII открытый муниципальный конкурс исполнителей детской песни «Весёлый колокольчик».

Конкурс проводится в рамках творческого проекта «Радуга талантов» по сотрудничеству с дошкольными образовательными учреждениями, учреждениями дополнительного образования и культуры.

Как сообщает администрация города Мурманска, в творческом состязании приняли участие более 100 юных вокалистов в возрасте от 4 до 8 лет. Это воспитанники МБДОУ, младших классов ДШИ, общеобразовательных школ, досуговых учреждений культуры г. Мурманска, Североморска, п. Сафоново-1, п. Мурмаши. Своё творчество в эстрадном, академическом и народном жанре представили 24 солиста и 17 ансамблей.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=24402&page=1