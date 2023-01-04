Весёлый праздник устроили в Североморске для детей военнослужащих трёх соединений надводных кораблей СФ

В главной базе Северного флота – в городе Североморске, военнослужащие соединений ракетных, противолодочных и десантных кораблей Северного флота организовали для членов семей новогодний праздник на свежем воздухе.

Для детей и взрослых была подготовлена развлекательная программа с участием персонажей из отечественных мультфильмов и сказок. Вместе с детьми сказочные персонажи исполнили около 10 новогодних песен и поиграли в активные игры на свежем воздухе. Также для юных гостей мероприятия были организованы творческие, спортивные и интеллектуальные конкурсы.

По завершении праздника каждому ребёнку были вручены памятные новогодние подарки, сообщает пресс-служба Северного флота.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12450411@egNews