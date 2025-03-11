Весеннее кадровое обострение в Мурманской области: компании увеличили спрос на персонал на 7%
За последний месяц работодатели региона разместили на hh.ru около 5 тысяч новых вакансий, превысив спрос на кадры на 7% с начала года. Какие сферы рынка труда Мурманской области больше всего нуждаются в свежих кадрах – далее.
За месяц число новых рабочих мест в области превысило порог в 5 тысяч Потребность в кадрах за 30 дней увеличилась сразу на 7%.
Сильнее всего в начале этой весны у местных работодателей вырос спрос на специалистов в сфере спорта, фитнеса и красоты – здесь число новых рабочих мест выросло сразу на 70%. На втором месте по спросу на свежие кадры оказалась сфера страхования: +68% новых вакансий, на третьем – сфера топ- и мидл-менеджмента, где потребность в работниках выросла на 32%.
Также на треть (30%) выросла потребность в кадрах из добывающей отрасли, на 28% увеличился спрос на специалистов по закупкам.
«В целом на рынке труда Мурманской области весной этого года заметна достаточная активность со стороны работодателей. Тем не менее, в пяти профессиональных сферах за месяц было зафиксировано снижение потребности в новых работниках: среди них безопасность (-15%), искусство и массмедиа (-11%), управление персоналом (-4%). При этом наибольший доход в регионе по-прежнему можно найти в вакансиях для топ-менеджмента (порядка 124 тысяч рублей в среднем). На втором месте по уровню дохода – кадры из сферы добычи сырья. В среднем жители региона могут заработать здесь порядка 114 тысяч рублей, на третьем месте по доходу – работники сельскохозяйственного сектора (112 тысяч рублей)», – отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru Центр, Северо-Запад.
В каких сферах сильнее всего вырос спрос на кадры за месяц и уровень предлагаемого дохода (в руб.) в сферах, Мурманская область, весна, 2025:
|
Профсфера
|
Динамика
вакансий
за месяц
|
Медианная
зарплата,
руб.
|
Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты
|
70%
|
Нет данных
|
Страхование
|
68%
|
Нет данных
|
Высший и средний менеджмент
|
32%
|
124 409
|
Добыча сырья
|
30%
|
113 915
|
Закупки
|
28%
|
Нет данных
|
Строительство, недвижимость
|
23%
|
95 288
|
Производство, сервисное обслуживание
|
22%
|
94 840
|
Сельское хозяйство
|
20%
|
112 010
|
Медицина, фармацевтика
|
19%
|
80 000
|
Домашний, обслуживающий персонал
|
19%
|
90 237
|
Административный персонал
|
19%
|
90 576
|
Автомобильный бизнес
|
18%
|
97 302
|
Туризм, гостиницы, рестораны
|
11%
|
62 420
|
Стратегия, инвестиции, консалтинг
|
10%
|
Нет данных
|
Информационные технологии
|
10%
|
79 829
|
Весь рынок труда
|
7%
|
74 787
|
Рабочий персонал
|
7%
|
90 870
|
Наука, образование
|
6%
|
54 771
|
Юристы
|
6%
|
72 371
|
Маркетинг, реклама, PR
|
4%
|
71 313
|
Финансы, бухгалтерия
|
2%
|
68 870
|
Продажи, обслуживание клиентов
|
1%
|
65 452
|
Розничная торговля
|
-1%
|
63 576
|
Транспорт, логистика, перевозки
|
-2%
|
100 788
|
Управление персоналом, тренинги
|
-4%
|
66 725
|
Искусство, развлечения, массмедиа
|
-11%
|
Нет данных
|
Безопасность
|
-15%
|
65 373