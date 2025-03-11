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Мурманская область. Арктика (16+)11.03.25 12:00

Весеннее кадровое обострение в Мурманской области: компании увеличили спрос на персонал на 7%

За последний месяц работодатели региона разместили на hh.ru около 5 тысяч новых вакансий, превысив спрос на кадры на 7% с начала года. Какие сферы рынка труда Мурманской области больше всего нуждаются в свежих кадрах – далее.

За месяц число новых рабочих мест в области превысило порог в 5 тысяч Потребность в кадрах за 30 дней увеличилась сразу на 7%.

Сильнее всего в начале этой весны у местных работодателей вырос спрос на специалистов в сфере спорта, фитнеса и красоты – здесь число новых рабочих мест выросло сразу на 70%. На втором месте по спросу на свежие кадры оказалась сфера страхования: +68% новых вакансий, на третьем – сфера топ- и мидл-менеджмента, где потребность в работниках выросла на 32%.

Также на треть (30%) выросла потребность в кадрах из добывающей отрасли, на 28% увеличился спрос на специалистов по закупкам. 

«В целом на рынке труда Мурманской области весной этого года заметна достаточная активность со стороны работодателей. Тем не менее, в пяти профессиональных сферах за месяц было зафиксировано снижение потребности в новых работниках: среди них безопасность (-15%), искусство и массмедиа (-11%), управление персоналом (-4%). При этом наибольший доход в регионе по-прежнему можно найти в вакансиях для топ-менеджмента (порядка 124 тысяч рублей в среднем). На втором месте по уровню дохода – кадры из сферы добычи сырья. В среднем жители региона могут заработать здесь порядка 114 тысяч рублей, на третьем месте по доходу – работники сельскохозяйственного сектора (112 тысяч рублей)», отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru Центр, Северо-Запад.

В каких сферах сильнее всего вырос спрос на кадры за месяц и уровень предлагаемого дохода (в руб.) в сферах, Мурманская область, весна, 2025:

Профсфера

Динамика

вакансий

за месяц

Медианная

зарплата,

руб.

Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты

70%

Нет данных

Страхование

68%

Нет данных

Высший и средний менеджмент

32%

124 409

Добыча сырья

30%

113 915

Закупки

28%

Нет данных

Строительство, недвижимость

23%

95 288

Производство, сервисное обслуживание

22%

94 840

Сельское хозяйство

20%

112 010

Медицина, фармацевтика

19%

80 000

Домашний, обслуживающий персонал

19%

90 237

Административный персонал

19%

90 576

Автомобильный бизнес

18%

97 302

Туризм, гостиницы, рестораны

11%

62 420

Стратегия, инвестиции, консалтинг

10%

Нет данных

Информационные технологии

10%

79 829

Весь рынок труда

7%

74 787

Рабочий персонал

7%

90 870

Наука, образование

6%

54 771

Юристы

6%

72 371

Маркетинг, реклама, PR

4%

71 313

Финансы, бухгалтерия

2%

68 870

Продажи, обслуживание клиентов

1%

65 452

Розничная торговля

-1%

63 576

Транспорт, логистика, перевозки

-2%

100 788

Управление персоналом, тренинги

-4%

66 725

Искусство, развлечения, массмедиа

-11%

Нет данных

Безопасность

-15%

65 373

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