Весеннее кадровое обострение в Мурманской области: компании увеличили спрос на персонал на 7%

За последний месяц работодатели региона разместили на hh.ru около 5 тысяч новых вакансий, превысив спрос на кадры на 7% с начала года. Какие сферы рынка труда Мурманской области больше всего нуждаются в свежих кадрах – далее.

За месяц число новых рабочих мест в области превысило порог в 5 тысяч Потребность в кадрах за 30 дней увеличилась сразу на 7%.

Сильнее всего в начале этой весны у местных работодателей вырос спрос на специалистов в сфере спорта, фитнеса и красоты – здесь число новых рабочих мест выросло сразу на 70%. На втором месте по спросу на свежие кадры оказалась сфера страхования: +68% новых вакансий, на третьем – сфера топ- и мидл-менеджмента, где потребность в работниках выросла на 32%.

Также на треть (30%) выросла потребность в кадрах из добывающей отрасли, на 28% увеличился спрос на специалистов по закупкам.

«В целом на рынке труда Мурманской области весной этого года заметна достаточная активность со стороны работодателей. Тем не менее, в пяти профессиональных сферах за месяц было зафиксировано снижение потребности в новых работниках: среди них безопасность (-15%), искусство и массмедиа (-11%), управление персоналом (-4%). При этом наибольший доход в регионе по-прежнему можно найти в вакансиях для топ-менеджмента (порядка 124 тысяч рублей в среднем). На втором месте по уровню дохода – кадры из сферы добычи сырья. В среднем жители региона могут заработать здесь порядка 114 тысяч рублей, на третьем месте по доходу – работники сельскохозяйственного сектора (112 тысяч рублей)», – отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru Центр, Северо-Запад.

В каких сферах сильнее всего вырос спрос на кадры за месяц и уровень предлагаемого дохода (в руб.) в сферах, Мурманская область, весна, 2025: