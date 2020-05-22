Весеннее обострение - мурманские спасатели предотвратили беду

21 мая в Мурманск в доме №21 на улице Копытова сотрудники экстренных служб смогли предотвратить несчастный случай.

На пульт диспетчера поступил сигнал о том, что мужчина с ножом пытается выпрыгнуть с балкона. На место вероятного происшествия оперативно прибыли пожарно-спасательные расчёты, областные и городские спасатели, полиция, а также психолог Главного управления МЧС России по Мурманской области.

Для недопущения падения мужчины из окна пожарно-спасательные подразделения растянули «натяжное спасательное полотно».

В это время, психолог МЧС России по Мурманской области вместе с представителями полиции и скорой помощи поднялся к квартире мужчины и смог убедить его открыть дверь. После продолжительных уговоров психологом мужчина позволил впустить сотрудников полиции и оказать себе медицинскую помощь (у мужчины была порезана рука).

В последствии он был направлен в лечебное учреждение для оказания психологической помощи.