Весенние каникулы – активные и весёлые

В настоящее время в Мурманске работает девять весенних оздоровительных лагерей. Они открыты в трёх административных округах на базе школ №№21, 34, 44, 45, 53, Кадетской школы города Мурманска, гимназий №№5, 6, 9. В них смогут отдохнуть 1150 мурманских школьников. Стоимость путевки не изменилась и составляет для родителей 250 рублей за смену.

За такие в принципе небольшие деньги ребёнок пять дней на каникулах занят, накормлен, ухожен. Главное, что это нравится самим детям. У них практически нет свободного времени.

Например, в лагере «Навигатор», который сформирован на базе Гимназии №6, ребята побывают в музее города Колы, Мурманском областном краеведческом музее, планетарии «Наш мир», примут участие в спортивно-развлекательных мероприятиях. Школьников ожидают увлекательные экскурсии по городу и посещение знаковых мест Заполярной столицы и города Колы.

У ребят была дискуссия — вкусный завтрак или нет. Большинство сказало, что да, всё хорошо. У детей всего хватает, в тарелках ничего не остаётся.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=22107&page=1