«Весенние ритмы» зазвучат в «Кировке»

11 апреля в 18.00 в Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова состоится концерт ансамблей бального танца «Ювента» и «Ониона» под названием «Весенние ритмы».

Как отмечает vk.com/odkkirova, это будет настоящий праздник различных танцевальных ритмов на сцене областной «Кировки». Танцоры представят зрителям разнообразные композиции – латиноамериканские и европейские, сольные и массовые, зажигательные и лиричные. И, конечно, прозвучит огромное разнообразие ритмов – это и весёлые детские песенки, и аристократичная музыка балов, и экспрессивные латиноамериканские композиции, и спокойные западноевропейские мелодии.

Будут представлены сольные и массовые композиции. На сцену выйдут танцоры всех возрастов – от 7 до 70 лет! По уже сложившейся замечательной традиции в концерте примут участие вокальные и инструментальные коллективы Дворца.

