«Весенние ритмы» зазвучат вместе с ансамблями бального танца «Ювента» и «Ониона»

11 апреля в 18.00 в Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова состоится концерт ансамблей бального танца «Ювента» и «Ониона» под названием «Весенние ритмы». Это будет настоящий праздник различных танцевальных ритмов на сцене областной «Кировки».

Как сообщает vk.com/odkkirova, танцоры представят зрителям разнообразные композиции – латиноамериканские и европейские, сольные и массовые, зажигательные и лиричные. И, конечно, прозвучит огромное разнообразие ритмов – это и веселые детские песенки, и аристократичная музыка балов, и экспрессивные латиноамериканские композиции, и спокойные западноевропейские мелодии. Будут представлены сольные и массовые композиции. На сцену выйдут танцоры всех возрастов – от 7 до 70 лет.

По уже сложившейся замечательной традиции в концерте примут участие вокальные и инструментальные коллективы ДК. (6+)

