«Весенние забавы»: в субботу Аллея поколений на улице Алексея Хлобыстова стала местом проведения спортивного праздника

Программа мероприятия «Весенние забавы» была довольно насыщенной. Ребята соревновались в эстафетах с мячами, обручами и с другим инвентарем. Например, юные мурманчане вместе с родителями попробовали свои силы в перетягивании каната.

Как сообщает администрация города Мурманска, обновление общественных зон отдыха продолжается. До 30 апреля у мурманчан есть возможность выбрать проект, который будет обновлен в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда», инициированного президентом России. Принять участие в голосовании могут жители Мурманска старше 14 лет.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=27144&page=1