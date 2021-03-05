Весенний марафон с женой на спине состоится 7 марта

«Power Хит Радио» приглашает северян принять участие в Чемпионате Мурманска по переноске жён, который состоится марта в 14.00 на Горнолыжном комплексе «Норд Стар».

«Мы считаем, что переноска жены, отражает отношение к жизни, - считают журналисты данной редакции. - Жёны, а также мужчины, которые их несут, не боятся трудностей и шутя преодолевают препятствия. Они настойчиво идут вперед, крепко держась друг за друга».

Переносить жену можно будет четырьмя различными способами: посадив её на закорки, перекинув через плечо, усадив на спину вверх тормашками, уложив поперёк спины и придерживая за руки и за ноги спереди. Победа в забеге зависит от усилий обоих, а значит, успеха добьётся самая гармоничная пара.

Как сообщают организаторы весеннего забега, длина трассы составляет 104,5 метра. На маршруте расположены снежные препятствия. Можно переносить свою жену, жену соседа или любую другую женщину, однако она должна быть старше 18 лет. Минимальный вес «груза» - 49 килограммов. Если женщина весит меньше, она должна надеть рюкзак с весом, чтобы добрать недостающие килограммы. Если участник соревнования уронит свою жену, паре начисляются штрафные пятнадцать секунд за каждое падение.

Победа присуждается паре, которая покажет лучшее время.

Все женщины должны быть в шлеме, который будет защищать их голову (можно принести свой или взять у организаторов). Использование удерживающих устройств в виде ремней, верёвок и шнурков на одежде запрещено.

Главное, все участники должны иметь задор и хорошее настроение!

В конце праздника определяются обладатели 1-го, 2-го и 3-го мест в Чемпионате Мурманска по переноске жён. Команды-победители получают полезные призы от организаторов и партнёров проекта.

Количество участников ограничено. К участию допускаются пары, имеющие удобную для состязания одежду и обувь.