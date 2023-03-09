Весенний мастер-класс прошёл в мурманском городском клубе старшего поколения
В Мурманске продолжает работу городской клуб старшего поколения. Для мурманчан регулярно проводятся мероприятия, охватывающие разные сферы деятельности: повышение компьютерной, финансовой и юридической грамотности, обучение дизайну, творчеству, домоводству, занятия физической культурой. Также организуются совместные походы на концерты, кинопоказы, экскурсии.
Очередная встреча прошла в филиале №8 информационного интеллект-центра города Мурманска. Члены городского клуба старшего поколения стали участниками мастер-класса по созданию праздничной композиции своими руками.
Как сообщает администрация города Мурманска, проект был создан в 2019 году для жителей областного центра старше 55 лет. Чтобы стать членом городского клуба старшего поколения, необходимо написать заявление и обратиться в отделы по социальной поддержке в управлениях Ленинского, Октябрьского или Первомайского округов.
Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=24508&page=1