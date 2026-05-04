Весенний мониторинг: в Мончегорске проверили состояние общественных пространств после зимы

В рамках еженедельного мониторинга общественных территорий глава города Андрей Рудаков и депутат Мурманской областной Думы Максим Иванов 30 апреля проверили состояние Ленинградской набережной после зимы. К осмотру объекта присоединились представители УЖКХ и обслуживающей организации.

«В межсезонье регулярно объезжаю Мончегорск, чтобы осмотреть состояние объектов после зимнего периода. Сегодня под нашим пристальным вниманием – излюбленная горожанами территория набережной. Снег почти сошёл, есть песок, некоторым элементам на детских площадках необходима покраска или замена, скамейки покосились. Все замечания взяли на карандаш, будут устранены в ближайшее время. Обойдём все детские площадки, парковые зоны и общественные территории, чтобы все было в надлежащем состоянии», - отметил Андрей Рудаков.

Помимо выявленных недостатков на Ленинградской набережной обнаружен мусор, оставленный жителями.

«Есть замечания, которые не относятся к работе обслуживающей организации – разбросан мусор и нанесены граффити, которые оставили нерадивые жители или гости нашего города, а также явный акт вандализма – разбитое стекло на смотровом бинокле. Поэтому в очередной раз напоминаю, что всё это наше общее имущество. Призываю мончегорцев делать замечания тем вандалам, которые портят нашу набережную. Очень надеюсь, что таких фактов будет меньше, ведь они влекут дополнительные затраты из бюджета города для их устранения, а эти средства можно применить на другие важные цели», – подчеркнул Максим Иванов.

