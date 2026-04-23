Весенний праздник танца состоится в «Кировке»

26 апреля в 13.00 в Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества имени С.М. Кирова состоится весенний праздник танца ансамблей бального танца «Ювента» и «Ониона».

Что такое праздник?

В первую очередь – это эмоции, впечатления, радостные ощущения, которые мы с нетерпением ожидаем, а потом уносим в своём сердце после завершения события и которые остаются в нашей окрыленной душе ещё долгое время. Именно такой незабываемый праздник подарят жителям и гостям нашего города ансамбли бального танца «Ювента» и «Ониона».

Как сообщает vk.com/odkkirova, в концертной программе примут участие танцоры разных возрастов – от 5 до 70 лет. Зрители увидят новые и уже полюбившиеся постановки, а также разнообразные танцевальные композиции. И, конечно, прозвучит огромное разнообразие ритмов – это и веселые детские мелодии, и аристократичная музыка балов, и романтичные мотивы, и экспрессивные латиноамериканские композиции, и спокойные западноевропейские мелодии. (6+)