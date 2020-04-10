Весенний призыв сначала проверят на коронавирус и обеспечат медицинскими масками

Тесты на коронавирус будут сделаны всем новобранцам на сборных пунктах перед отправкой в войска. Об этом сообщил вчера начальник Генерального штаба Вооруженных сил России, первый заместитель министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов на селекторном совещании.

«На сборных пунктах, куда прибудут призывники перед отправкой в войска, их переодевают в военную форму, проводятся ещё раз мероприятия по психологическому отбору, проверки нервно-психической устойчивости и тестирование на коронавирусную инфекцию», - приводит ТАСС слова Герасимова.

По его словам, им также будут выданы медицинские маски на время следования к местам военной службы. «Министром обороны принято решение об отправках молодого пополнения в войска после 20 мая», - напомнил начальник Генштаба.

Напомним, призывная кампания стартовала в России 1 апреля на фоне пандемии коронавируса. Минобороны РФ принимает все необходимые меры безопасности, чтобы оградить призывников от инфекции.