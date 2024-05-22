Весенний сезон охоты завершён, или Незаконная охота обошлась нарушителям в 640 тысяч рублей

Злоумышленники уничтожили лосёнка и беременную самку лося.

Сотрудники минприроды Мурманской области и регионального центра лесного и экологического контроля при содействии ОМВД России по Кольскому району провели рейд, в ходе которого выявили факт незаконной добычи двух особей лося. Ущерб от незаконной охоты составил 640 тысяч рублей.

Нарушители задержаны по «горячим следам», незаконная продукция охоты изъята.

Помимо оплаты ущерба за данное правонарушение предусмотрена уголовная ответственность по ч.2 ст.258 УК РФ «Незаконная охота, совершённая группой лиц по предварительному сговору, причинившее особо крупный ущерб». Наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области напоминает, что весенний сезон охоты завершён. Гражданам необходимо сдать сведения о добыче охотничьих ресурсов и их количестве в течение 20 дней с момента окончания сезона охоты.

Направить сведения можно по адресу: 183032, г. Мурманск, просп. Кольский, 1; или при личном посещении.