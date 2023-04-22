«Весенняя капель» собрала более ста юных спортсменов

Сегодня в Мурманске проходит XXXIII детский фестиваль «Весенняя капель» по спортивной борьбе.

Более ста юных борцов из Мурманска, Снежногорска, Гаджиева, Североморска, Кольского района, Оленегорска и Апатитов соревнуются в личном зачёте за первые места и специальные призы: «За волю к победе», «За лучшую технику», «Лучший борец», «За лучшую тактику».

Как сообщает администрация города Мурманска, мурманские спортсмены тренируются на базе школы олимпийского резерва №13. Воспитанники СШОР - постоянные победители и призёры соревнований всероссийского и регионального уровня.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=24853&page=1