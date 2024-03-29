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Мурманская область. Арктика (16+)29.03.24 14:00

Весна — традиционное время усиления подбора специалистов на вахту

Смотрите, какие зарплаты сегодня предлагают за работу в условиях экстремального холода. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» в марте 2024 года изучил рынок труда Крайнего Севера.

Топ вакансий Крайнего Севера

Топ-5 наиболее востребованных рабочих специальностей (в порядке убывания количества вакансий):

в добывающих компаниях

1. Водители и машинисты спецтехники;

2. Горнорабочие и горные мастера;

3. Дробильщики;

4. Взрывники;

5. Электрослесари;

в арктическом флоте

1. Матросы и боцманы;

2. Судовые механики;

3. Энергетики;

4. Кухонные работники;

5. Рабочие линий рыбообработки;

в строительстве

1. Водители и машинисты спецтехники;

2. Монтажники;

3. Сварщики;

4. Электромонтажники/электромонтеры;

5. Слесари по ремонту и обслуживанию оборудования;

В транспортно-логистической отрасли

1. Водители и машинисты спецтехники;

2. Автомеханики/автослесари;

3. Комплектовщики;

4. Диспетчеры по транспорту;

5. Кладовщики.

В вахтовых посёлках также нужны медики (фельдшер, Якутия, от 165000 рублей в месяц), повара (повар, Республика Коми, от 70000 рублей в месяц), административные специалисты (комендант, Новый Уренгой, 130000 рублей в месяц), кладовщики (кладовщик, Красноярск, от 122000 рублей в месяц).

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