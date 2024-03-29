Весна — традиционное время усиления подбора специалистов на вахту
Смотрите, какие зарплаты сегодня предлагают за работу в условиях экстремального холода. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» в марте 2024 года изучил рынок труда Крайнего Севера.
Топ вакансий Крайнего Севера
Топ-5 наиболее востребованных рабочих специальностей (в порядке убывания количества вакансий):
в добывающих компаниях
1. Водители и машинисты спецтехники;
2. Горнорабочие и горные мастера;
3. Дробильщики;
4. Взрывники;
5. Электрослесари;
в арктическом флоте
1. Матросы и боцманы;
2. Судовые механики;
3. Энергетики;
4. Кухонные работники;
5. Рабочие линий рыбообработки;
в строительстве
1. Водители и машинисты спецтехники;
2. Монтажники;
3. Сварщики;
4. Электромонтажники/электромонтеры;
5. Слесари по ремонту и обслуживанию оборудования;
В транспортно-логистической отрасли
1. Водители и машинисты спецтехники;
2. Автомеханики/автослесари;
3. Комплектовщики;
4. Диспетчеры по транспорту;
5. Кладовщики.
В вахтовых посёлках также нужны медики (фельдшер, Якутия, от 165000 рублей в месяц), повара (повар, Республика Коми, от 70000 рублей в месяц), административные специалисты (комендант, Новый Уренгой, 130000 рублей в месяц), кладовщики (кладовщик, Красноярск, от 122000 рублей в месяц).