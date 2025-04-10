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Мурманская область. Арктика (16+)10.04.25 13:00

Весна – время наводить порядок, время субботников

В течение апреля специалистами Жилищно-коммунальной службы №3 филиала ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны России по 12 ГУ МО проводятся субботники в военных городках Мурманской, Архангельской и Вологодской областей.

Так, 5 апреля субботники были проведены в 6 военных городках ЖКС №3. До конца месяца планируется проведение субботников ещё в 10 военных городках.

Как отмечает специалист Филиала «ЦЖКУ» Минобороны России по 12 ГУ МО, сотрудники жилищно-коммунальной службы и производственных участков, наводят порядок на всех коммунальных объектах и прилегающей к ним территории.

В ходе субботников проводится сбор и вывоз мусора, побелка деревьев и кустарников, покраска бордюров, уборка газонов, тротуаров, дорог, проведение влажной уборки в помещениях.

 

Фото предоставлено Филиалом «ЦЖКУ» Минобороны России по 12 ГУ МО.

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