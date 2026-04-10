Весна и День города определили направленность «коммунального часа» в администрации флотской столицы

В Североморске приближается День города. Коммунальные службы, учреждения и организации наводят порядок на вверенных территориях. Уже 10 апреля состоится первый городской субботник.

Об этом и не только говорили в четверг во время традиционного «коммунального часа», который прошёл в администрации муниципалитета.

Как прозвучало во время совещания, многие управляющие компании провели весеннюю уборку, но есть дворы, где она не начиналась.

«Особого внимания требуют адреса, где проводился капитальный ремонт фасадов и кровель. После демонтажа лесов и защитных конструкций здесь нужно тщательно прибраться, - подчеркнул глава ЗАТО г. Североморск Владимир Евменьков. - Жду от управляющих компаний также активных действий по уборке тыльной части контейнерных площадок, где скопился мусор».

На следующей неделе комитет по развитию городского хозяйства ЗАТО усилит контроль за состоянием дворов и территорий, прилегающих к коммерческим объектам, оценит результаты городских субботников, которые запланированы на 10 и 11 апреля.

«Некоторые учреждения, вижу, уже навели чистоту на своих территориях, не дожидаясь общего сбора. И это правильно! - отметил Владимир Васильевич. - Наш город - общий дом, и в нём должно быть чисто! Призываю всех присоединиться к наведению чистоты после зимы».

Место сбора и время управляющие компании должны довести до северян через домовые чаты.

Ранняя весна позволила уже начать замену теплосетей в рамках программы реновации ЗАТО. Подрядчики приступили к выполнению контрактов. Метод параллельной прокладки позволяет на этом этапе вести работы, прекращая подачу теплоносителя кратковременно - только на период переключения сетей.

Важный вопрос - ремонт элементов на игровых и спортивных площадках. К сожалению, эти объекты нередко страдают от вандальных действий. Информация обо всех случаях поломки муниципального имущества будет передаваться в ОВД для привлечения нарушителей к ответственности.

