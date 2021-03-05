Весна идёт, весне дорогу - вывоз мусора в Мурманске перешёл в штатный режим, в проблемных муниципалитетах продолжается снегоборьба

В штабном режиме продолжается контроль за уборкой снега в муниципалитетах, в которых введён режим повышенной готовности. Сегодня под руководством заместителя губернатора региона Юрия Сердечкина состоялась встреча штаба в режиме ВКС. За три дня совместной работы удалось стабилизировать ситуацию с вывозом мусора с заблокированных контейнерных площадок, а также улучшить качество уборки снега в населенных пунктах.

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами сообщил о выходе на плановый режим работы в Мурманске, несмотря на усиление снегопада в столице Заполярья.

По информации администрации Мурманска, за минувшие сутки выполнена очистка 247 придомовых территорий. В два двора были отправлены дополнительные силы для уборки снега. Ситуация улучшается, но остаётся сложной из-за продолжающихся снегопадов.

ЗАТО Александровск, по сообщению руководства муниципалитета, на сегодня уже не имеет существенных проблем с вывозом мусора с контейнерных площадок. Уборка снега здесь ведётся в круглосуточном режиме, помощь оказывают 10 единиц техники, предоставленные сторонними организациями.

В ЗАТО г. Североморск, как сообщил глава муниципалитета Олег Прасов, проблема вывоза мусора решена в полном объёме. Во флотской столице также продолжается снегопад, ежедневно работает 39 единиц техники на придомовых территориях и 20 – на улично-дорожной сети. За вчерашний день очищены от снега 36 дворов.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, на региональных дорогах на севере области в связи с погодными условиями проводится усиленная очистка трасс. На сегодня открытой остаётся автоподъезд к Териберке, однако в выходные дни ожидается ухудшение погоды и дорожной обстановки в этом районе. Водителям рекомендуется уточнять прогноз и состояние трассы перед выездом.