Весна капризничает в Мурманской области

Как сообщает Мурманское УГМС, 23 и 24 апреля наш регион будет находиться под влиянием западной части активного циклона, смещающегося с юга Урала в северном направлении. По Мурманской области ожидается местами снег, порывистый ветер, преобладающая температура воздуха ночью -1-7°, днём от -2 до +3°.

Завтра, 23 апреля, будет облачная с прояснениями погода. Местами снег. Ветер северо-западный умеренный, местами сильный. Температура воздуха ночью -1-6°, днём от -2 до +3°. Местами гололедица.