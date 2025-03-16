«Весна-красна радость в дом принесла»: ансамбль танца «Радость» откроет цикл отчётных концертов
5 апреля в 16.00 в уютных стенах заполярной «Кировки» состоится концертная программа «Весна-красна радость в дом принесла» заслуженного коллектива народного творчества РФ ансамбля танца «Радость».
Этот вечер станет знаковым, ведь им ДК открывает цикл отчётных концертов, который заряжен энергией творчества и вдохновения.
По сложившейся доброй традиции таких концертов будет несколько, и каждый из них обещает быть уникальным и незабываемым. Творческий сезон «Радости» является настоящим праздником, полным ярких событий, зажигательных премьер и заслуженных достижений, которые не оставят равнодушными ни одного зрителя.
Именно весной подводятся итоги творческой жизни известного в Заполярье и за его пределами танцевального коллектива. Этими радостными событиями юные танцоры с удовольствием поделятся с земляками, гостями города и любителями хореографического искусства.
Фото: https://odkkirova.ru/afisha