Весна на дворе: жители СЗФО стали больше заниматься спортом, а фитнес-индустрия набирает персонал

Регионы Северо-Запада готовятся к весне: число новых вакансий в сфере фитнеса и красоты на рынке труда превысило 1 тысячу предложений, а в целом по стране работодатели за последний месяц искали более 5 тысяч тренеров, инструкторов, массажистов, а также других специалистов по фитнесу и бьюти-процедурам.

В свою очередь работники всё чаще выбирают активный образ жизни и спорт. Фитнес-платформа для домашних тренировок «FitStars» и российская платформа онлайн-рекрутинга hh.ru провели исследование, которое выявило, как жители различных регионов России занимаются спортом и стремятся к здоровому образу жизни.

Подготовка к весне началась

Исследование показало, что этой весной лишь 19% жителей СЗФО не занимаются спортом. А вот 51% занимаются постоянно и 30% время от времени. Выяснилось, что и женщины, и мужчины решили подготовиться к весне и тратят одинаковое количество времени на спорт, занимаясь в среднем по 2-3 раза в неделю. В целом, местные жители демонстрируют высокую спортивную активность и только 2% занимаются спортом всего несколько раз в год. Желание привести себя в форму перед летом коснулось также все возрастные категории: 49% респондентов старше 55 лет регулярно занимаются фитнесом.

Примечательно, что для тонуса, хорошего самочувствия и улучшения формы занимаются спортом 79% опрошенных в регионах СЗФО. При этом еще 14% просто нравится спорт, еще 9% так отдыхают от работы, 2% заявили, что ходят на фитнес, чтобы знакомые завидовали их хорошей физической форме, еще 5% - для привлечения внимания противоположного пола.

Работа не мешает

Согласно исследованию hh.ru, работа 88% позволяет вести здоровый образ жизни. Чаще всего удается совмещать спорт с работой представителям высшего и среднего менеджмента, где 80% сотрудников успешно интегрируют физическую активность в свой рабочий график. Однако, в сферах «Медицина, фармацевтика» и «Искусство, развлечения, массмедиа» 24% и 20% сотрудников, соответственно, отмечают трудности в совмещении здорового образа жизни и работы.

Если оценивать интерес к фитнесу среди профессиональных сфер, то сотрудники транспорта и перевозок проявляют наименьший интерес к фитнесу — лишь 39% занимаются спортом регулярно. В то же время, люди, работающие в сфере безопасности, самые активные: более 80% занимаются фитнесом 2-3 раза в неделю.

Чаще всего люди занимаются спортом в клубе рядом с домом (59%). 10% занимаются в клубе в другом микрорайоне или на другой станции; 11% тренируются дома по видеоурокам или самостоятельно. Ещё 5% - в клубе рядом с работой. При этом еще 8% могут потренироваться на улице или во дворе.

Популярные виды спорта

Самые популярный виды спорта среди опрошенных стали силовые программы (бодибилдинг, пауэрлифтинг, «качалка») (59%) и ходьба (30%). Среди женщин наиболее популярны «Body & mind» (йога, стретчинг, цигун, пилатес и т. д.), таким видом физической активностью занимается 42%. Среди мужчин наиболее популярны силовые тренировки.