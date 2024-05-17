Весна на улице: цены на картофель, свежую белокочанную капусту и репчатый лук пошли вверх

Как сообщает Мурманскстат, в магазинах Мурманской области с 7 по 13 мая 2024 года увеличение цен отмечено на картофель (на 11,4%), свежую белокочанную капусту (на 10,8), репчатый лук (на 10,4), морковь (на 5,9), пшеничную муку (на 3,4), сахарный песок (на 1,0), баранину, кроме бескостного мяса, питьевое цельное пастеризованное молоко 2,5-3,2% жирности (на 0,7%).

В этот же период отмечено снижение цен на шлифованный рис (на 1,7%), пищевую поваренную соль (на 1,5), неразделанную мороженую рыбу, куриные яйца (на 1,1), подсолнечное масло (на 0,8%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

А вот по России, как сообщает Росстат, с 7 по 13 мая этого года цены выросли на муку пшеничную +0,5%, сыры твёрдые, полутвёрдые и мягкие, консервы овощные для детского питания +0,4%, мясо кур, хлеб и консервы фруктово-ягодные для детского питания +0,3%, говядину, свинину, баранину, колбасы полукопчёные и варено-копчёные, сметану, чай чёрный, вермишель и водку +0,2%, молоко стерилизованное, масло сливочное, маргарин, печенье, рис и обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) +0,1%. Цены росли и на лук репчатый +4,4%, морковь +4,1%, картофель +4,0%, свеклу столовую +3,5%, капусту белокочанную +3,3%, яблоки +1,4%, бананы +0,2%.

Наблюдалось снижение цен на плодоовощную продукцию (-0,1%), в том числе на огурцы (-5,7%) и помидоры (-3,2%). Снизились цены на яйца куриные (-0,8%), крупу гречневую (-0,4%), сосиски, сардельки и макаронные изделия (-0,2%), рыбу мороженую и сахар-песок (-0,1%).