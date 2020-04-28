Весна основательно обосновалась в Мурманской области

Как сообщает Мурманское УГМС, 29 и 30 апреля погоду Кольского полуострова будет определять восточная периферия циклонической депрессии, расположенной над востоком Европейской части России. По Мурманской области сохранится северный ветер, местами пройдёт снег, преобладающая температура воздуха ожидается ночью -2-7°, днём от -1 до +4°.

Завтра, 29 апреля, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -2-7°, днём от -1 до +4°. Местами гололедица.