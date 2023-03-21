Весна пришла – торговый порт обновляется

Светлые лестничные пролёты, современная система отопления, удобные окна – так теперь выглядят лестничные клетки административно-хозяйственного комплекса грузового района №2 АО «ММТП».

Работы продолжались менее года. Под руководством специалистов Дирекции по капитальному строительству и развитию АО «Мурманский морской торговый порт» их выполнило ООО «СеверСтройГрупп».

Как рассказал заместитель исполнительного директора–директор по развитию (капитальному строительству) АО «ММТП» Алексей Побединцев, в рамках строительно-ремонтных работ, была демонтирована старая и уложена новая половая плитка, выравнены и покрашены потолки, облицованы плиткой стены. Были заменены 58 метров лестничных ограждений и пять противопожарных дверей. 22 старых ламповых светильника уступили место современным светодиодным источникам освещения. Также на новые заменены 18 старых радиаторов и 110 метров труб отопления.

«Были проделаны значительные работы. Их главная цель – создание достойных условий труда для работников предприятия», - подчеркнул Алексей Побединцев.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457251231%2Fwall-149919532_3055